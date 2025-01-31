Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi

HERNING (AA) – MCH Arena’da oynanan müsabakaya her iki takım da kontrollü başladı. Ev sahibi ekip, 27. dakikada Diao’nun golüyle öne geçti. Golün ardından kontrollü oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, hızlı ataklarla pozisyon üretmeyi denedi. 39’uncu dakikada planında başarıya ulaşan Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’nin golüyle beraberliği buldu ve ilk yarı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya golle başlayan Fenerbahçe, 47. dakikada Edin Dzeko’nun fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. Golün ardından sarı-lacivertliler, tempoyu düşürdü. Son bölümde yan toplarla pozisyon arayan ev sahibi ekip, 86. dakikada Andreasen ile beraberliği buldu ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla puanını 10’a yükselten Fenerbahçe, bir üst tura çıkmayı başardı.

İlk yarı

5. dakikada Szymanski’nin ceza sahası içi sol çaprazdan arka direğe ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, penaltı noktası civarında Dzeko’nun önüne düştü. Tecrübeli santrforun müsait durumda gelişine şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

23. dakikada soldan Szymanski’nin yerden pasında penaltı noktasının gerisinden gelişine Tadic’in vuruşunda top yandan auta çıktı.

27. dakikada Midtjylland öne geçti. Hücum yönünün solundan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Aral Şimşir’in ortasında altıpasın solunda meşin yuvarlağa iyi yükselen Daio’nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

39. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ani gelişen atakta Dzeko’nun ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri’nin kalecinin üzerinden aşırtma şutunda top filelere gitti: 1-1.

42. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda yaptığı verkaçla kaleyi önünde bulan Aral Şimşir’in şutunda top üstten auta çıktı.

İlk yarı, 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan Szymanski’nin ortasında altıpas içinde ön direkte topa ayak sokan Dzeko’nun vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.

49. dakikada sağdan topla içeri kat eden En-Nesyri’nin ceza sahası dışından şutunda kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

57. dakikada soldan yapılan ortada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza yayında Osorio’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

62. dakikada rakip yarı alanın ortasından atağı başlatan Andersson, 2 arkadaşıyla paslaştıktan sonra ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun karşı karşıya şutunda kaleci İrfan Can’dan dönen topun gelişine Gabriel’in vuruşunda top direk dibinden auta çıktı.

69. dakikada soldan Dzeko’nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş’ın müsait durumda etkisiz vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

86. dakikada ev sahibi ekip beraberliği buldu. Soldan taç atışında ceza sahasında oluşan karambolde uzaklaştıralamayan topun gelişine ceza sahası içinden Andreasen’in şutunda savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu: 2-2.

Karşılaşma, 2-2 eşitlikle sona erdi.

En-Nesyri gollerini sürdürdü

Fenerbahçe’nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, gollerine devam etti.

Süper Lig’de son 6 maçında 9 gol atmayı başaran En-Nesyri, bu süreç içerisinde bir de kupada gol bulmayı başarmıştı.

Söz konusu zaman diliminde Midtjylland ağlarını da havalandırarak Avrupa’da da gol kaydetmeyi başaran En-Nesyri, sarı-lacivertlilerin son 9 resmi maçında 11. golünü attı.

Avrupa’da gol sayısını 4’e yükselten 27 yaşındaki oyuncu, 12 lig, 1’de kupada attığı gollerle bu sezon toplamda 17 gole ulaştı.

Dzeko’nun bu sezon 16. golü

Fenerbahçe’nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, bu sezon toplamda 16. golünü atmayı başardı.

38 yaşındaki oyuncu, ligde 10, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 4 gol kaydetmişti.

Midtjylland karşısında 47. dakikada takımını öne geçiren gole imza atan Dzeko, UEFA Avrupa Ligi’nde de 2. golünü kaydetti ve toplamda 16. golüne ulaştı.

Muhabir: Süha Gür