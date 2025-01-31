Fenerbahçe Beko, İtalyan Ekibi Virtus Segafredo Bologna’yı Mağlup Etti Haberi

Bu sonuçla bir maçı eksik sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi’nde üst üste 6. ve toplamda 16. galibiyetini aldı.

Maça İtalyan ekibi, serbest atışlardan bulduğu sayılarla başladı. İlk 5 dakikası takımların boyalı alandan bulduğu karşılıklı basketlerle geçen mücadelede Bonzie Colson, etkili oyunuyla öne çıkan isim oldu. Fenerbahçe Beko, periyodun sonuna doğru baskın oynayan takım oldu ve ilk çeyrek sarı-lacivertli takımın 22-13 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe Beko, ikinci periyotta 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle ön plana çıksa da Virtus Bologna, Shengelia’nın etkili oyunuyla 17. dakikada aradaki farkı eritti: 36-33. Sarı-lacivertliler, Colson’ın son saniye basketiyle devreye 46-37 önde girdi.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Fenerbahçe Beko, Hayes-Davis’in üç sayılık basketiyle farkı 12 sayıya çıkardı: 54-42. Virtus Bologna, pota altında Shengelia ve Cordinier ile skor üretse de sarı-lacivertli takım, özellikle Sertaç Şanlı ve Tarık Biberovic’in etkili oyunuyla üçüncü çeyreği 69-54 üstün tamamladı.

Virtus Bologna’da Hackett ve Shengelia, son çeyreğe etkili başlasa da hızını kesmeyen Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 14 sayı farkla 95-81 kazandı.

Sarı-lacivertli takımda Marko Guduric 17, Errick McCollum 15, Bonzie Colson ise 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise THY Avrupa Ligi’nde 1000 sayı barajını geçti.

İtalyan ekibinde Tornike Shengelia, 35 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: Yakaladığımız akışı devam ettirmemiz gerekiyor

Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 24. haftasında konuk ettiği İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna’yı 95-81 yenen Fenerbahçe Beko’da başantrenör Sarunas Jasikevicius, takımından memnun olduğunu dile getirdi.

Jasikevicius, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımını tebrik eden Jasikevicius, “Çok fazla 3 sayılık basket attığınızda her şey iyi gibi gözüküyor ancak daha iyisini yapabilirdik. Genel olarak iyi bir oyun sergiledik. Bu yakaladığımız akışı devam ettirmemiz gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Errick McCollum hakkındaki soruyu cevaplayan tecrübeli başantrenör, “Saha içinde ve saha dışında takıma iyi adapte oldu. Özellikle saha dışında takım arkadaşlarıyla iletişimi çok iyi. Tecrübeli bir oyuncu olması bizim için çok önemli. Özellikle hücum açısından bize yeni bir opsiyon yaratıyor.” diye konuştu.

Virtus Segafredo Bologna Başantrenörü Dusko Ivanovic ise Fenerbahçe Beko’yu aldığı galibiyetten dolayı tebrik etti.

Muhabir: Ceren Aydınonat