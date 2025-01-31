SON DAKİKA
09:40 Trump, Panama Kanalı’nı Geri Alacaklarını Söyledi Haberi
09:40 Fenerbahçe, Süper Lig’de Yarın Çaykur Rizespor’u Konuk Edecek Haberi
09:14 İsrail, Serbest Bırakılan Filistinli Esirlerin Sevincini Baskın, Saldırı Ve Tehdit Yoluyla Çalmaya Çalışıyor Haberi
09:14 Sağlık Bakanlığından Yalova’daki Su Güvenliği Incelemesine Ilişkin Açıklama Haberi
09:14 İzmir Merkezli 13 Ilde Düzenlenen “Hücre-7” Operasyonlarında 88 Şüpheli Gözaltına Alındı Haberi
23:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nba All-Star’a Seçilen Alperen Şengün’ü Tebrik Etti Haberi
23:47 Tarım Ve Orman Bakanlığı: Su Verimliliği Seferberliği 2 Yaşında Haberi
23:47 İstanbul’da Terör Örgütü Deaş’a Yönelik Operasyonda 46 Şüpheli Yakalandı Haberi
23:47 Çiftçilere Bugün Yaklaşık 985,9 Milyon Lira Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılacak Haberi
23:46 İstanbul Valiliğinden “Soğuk Hava” Uyarısı Haberi
09:40 Trump, Panama Kanalı’nı Geri Alacaklarını Söyledi Haberi
09:40 Fenerbahçe, Süper Lig’de Yarın Çaykur Rizespor’u Konuk Edecek Haberi
09:14 İsrail, Serbest Bırakılan Filistinli Esirlerin Sevincini Baskın, Saldırı Ve Tehdit Yoluyla Çalmaya Çalışıyor Haberi
09:14 Sağlık Bakanlığından Yalova’daki Su Güvenliği Incelemesine Ilişkin Açıklama Haberi
09:14 İzmir Merkezli 13 Ilde Düzenlenen “Hücre-7” Operasyonlarında 88 Şüpheli Gözaltına Alındı Haberi
23:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nba All-Star’a Seçilen Alperen Şengün’ü Tebrik Etti Haberi
23:47 Tarım Ve Orman Bakanlığı: Su Verimliliği Seferberliği 2 Yaşında Haberi
23:47 İstanbul’da Terör Örgütü Deaş’a Yönelik Operasyonda 46 Şüpheli Yakalandı Haberi
23:47 Çiftçilere Bugün Yaklaşık 985,9 Milyon Lira Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılacak Haberi
23:46 İstanbul Valiliğinden “Soğuk Hava” Uyarısı Haberi
Haber10.com

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Haber10.com

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel Haber » Fenerbahçe Beko, İtalyan Ekibi Virtus Segafredo Bologna’yı Mağlup Etti Haberi

Fenerbahçe Beko, İtalyan Ekibi Virtus Segafredo Bologna’yı Mağlup Etti Haberi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 95-81 mağlup etti.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Fenerbahçe Beko, İtalyan Ekibi Virtus Segafredo Bologna’yı Mağlup Etti Haberi

Bu sonuçla bir maçı eksik sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi’nde üst üste 6. ve toplamda 16. galibiyetini aldı.

Maça İtalyan ekibi, serbest atışlardan bulduğu sayılarla başladı. İlk 5 dakikası takımların boyalı alandan bulduğu karşılıklı basketlerle geçen mücadelede Bonzie Colson, etkili oyunuyla öne çıkan isim oldu. Fenerbahçe Beko, periyodun sonuna doğru baskın oynayan takım oldu ve ilk çeyrek sarı-lacivertli takımın 22-13 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe Beko, ikinci periyotta 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle ön plana çıksa da Virtus Bologna, Shengelia’nın etkili oyunuyla 17. dakikada aradaki farkı eritti: 36-33. Sarı-lacivertliler, Colson’ın son saniye basketiyle devreye 46-37 önde girdi.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Fenerbahçe Beko, Hayes-Davis’in üç sayılık basketiyle farkı 12 sayıya çıkardı: 54-42. Virtus Bologna, pota altında Shengelia ve Cordinier ile skor üretse de sarı-lacivertli takım, özellikle Sertaç Şanlı ve Tarık Biberovic’in etkili oyunuyla üçüncü çeyreği 69-54 üstün tamamladı.

Virtus Bologna’da Hackett ve Shengelia, son çeyreğe etkili başlasa da hızını kesmeyen Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 14 sayı farkla 95-81 kazandı.

Sarı-lacivertli takımda Marko Guduric 17, Errick McCollum 15, Bonzie Colson ise 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise THY Avrupa Ligi’nde 1000 sayı barajını geçti.

İtalyan ekibinde Tornike Shengelia, 35 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: Yakaladığımız akışı devam ettirmemiz gerekiyor

Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 24. haftasında konuk ettiği İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna’yı 95-81 yenen Fenerbahçe Beko’da başantrenör Sarunas Jasikevicius, takımından memnun olduğunu dile getirdi.

Jasikevicius, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımını tebrik eden Jasikevicius, “Çok fazla 3 sayılık basket attığınızda her şey iyi gibi gözüküyor ancak daha iyisini yapabilirdik. Genel olarak iyi bir oyun sergiledik. Bu yakaladığımız akışı devam ettirmemiz gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Errick McCollum hakkındaki soruyu cevaplayan tecrübeli başantrenör, “Saha içinde ve saha dışında takıma iyi adapte oldu. Özellikle saha dışında takım arkadaşlarıyla iletişimi çok iyi. Tecrübeli bir oyuncu olması bizim için çok önemli. Özellikle hücum açısından bize yeni bir opsiyon yaratıyor.” diye konuştu.

Virtus Segafredo Bologna Başantrenörü Dusko Ivanovic ise Fenerbahçe Beko’yu aldığı galibiyetten dolayı tebrik etti.

Muhabir: Ceren Aydınonat

Basket
Beko
Bologna
Oyun
Takım

İlgili Haberler

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’ye Verilen Para Cezasını Onadı Haberi
Yerel Haber
31 Ocak 2025, 22:20

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’ye Verilen Para Cezasını Onadı Haberi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Kültürel Üretim Anlamında Kuraklık Yaşayan Dünyaya Soluk Getirecektir Haberi
Yerel Haber
31 Ocak 2025, 22:20

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Kültürel Üretim Anlamında Kuraklık Yaşayan Dünyaya Soluk Getirecektir Haberi

Hazine’nin 2024 Yılı Vergi Dışı Normal Gelirleri 54,2 Milyar Lira Oldu Haberi
Yerel Haber
31 Ocak 2025, 21:14

Hazine’nin 2024 Yılı Vergi Dışı Normal Gelirleri 54,2 Milyar Lira Oldu Haberi

Bakan Uraloğlu Tarihi Uzun Köprü’de Süren Restorasyon Çalışmalarını Inceledi Haberi
Yerel Haber
31 Ocak 2025, 19:54

Bakan Uraloğlu Tarihi Uzun Köprü’de Süren Restorasyon Çalışmalarını Inceledi Haberi

Abd’li Astronot Williams, Uzayda En Uzun Yürüyüşü Yapan Kadın Oldu Haberi
Yerel Haber
31 Ocak 2025, 19:54

Abd’li Astronot Williams, Uzayda En Uzun Yürüyüşü Yapan Kadın Oldu Haberi

Gaziantep Fk, Galatasaray’ı Evinde Yenmek Istiyor Haberi
Yerel Haber
31 Ocak 2025, 19:45

Gaziantep Fk, Galatasaray’ı Evinde Yenmek Istiyor Haberi

Beyaz Saray: Kovid-19 Virüsünün Vuhan’daki Bir Laboratuvardan Çıktığı Iddiası Doğru Haberi
Beyaz Saray: Kovid-19 Virüsünün Vuhan’daki Bir Laboratuvardan Çıktığı Iddiası Doğru Haberi
İsrail Ordusu, Sivil Geçişler Için Hazırlık Yapılan Refah Sınır Kapısı’ndan Çekildi Haberi
İsrail Ordusu, Sivil Geçişler Için Hazırlık Yapılan Refah Sınır Kapısı’ndan Çekildi Haberi
Tbmm Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel’den, Gazze’deki Sağlık Altyapısının Iyileştirilmesi Çağrısı Haberi
Tbmm Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel’den, Gazze’deki Sağlık Altyapısının Iyileştirilmesi Çağrısı Haberi
Bakan Yumaklı: Tarımda Yeni Rekorlara Imza Attık Haberi
Bakan Yumaklı: Tarımda Yeni Rekorlara Imza Attık Haberi
Rtük’ten Yayın Ihlali Yapan Kuruluşlara Yaptırım Haberi
Rtük’ten Yayın Ihlali Yapan Kuruluşlara Yaptırım Haberi