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01:40 Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi
01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
23:50 Trump’ın Fbi Direktörü Adayı Patel, “Siyasi Intikam” Peşinde Olmayacağını Söyledi Haberi
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23:21 Malatya’da Depremden Etkilenenler Yeni Yuvalarına Kavuşmanın Heyecanını Yaşıyor Haberi
23:15 Bakan Bolat: Dış Ticaret Ve Cari Açığımız Kontrol Altında Oldukça Ekonomimiz Büyümeye Devam Edecek Haberi
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Fed Faiz Oranını Sabit Tuttu Haberi

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Fed Faiz Oranını Sabit Tuttu Haberi

WASHINGTON DC (AA) – Fed’den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Son göstergelerin, ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtilen açıklamada, işsizlik oranının son aylarda düşük bir seviyede istikrar kazandığı ve iş gücü piyasası koşullarının güçlü kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Fed’in para politikası karar metninden, önceki açıklamalarda yer alan, “enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydettiğine” ilişkin ifadenin çıkarıldığı dikkati çekti.

Faiz indirimlerine ara verilmiş oldu

Fed, Mart 2020’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve parasal genişlemeye gitmişti.

Ülkede daha sonra yükselen enflasyon karşısında 2022’de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022’den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı. Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001’den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Politika faizinde en son Temmuz 2023’te 25 baz puanlık artışa giden Fed, faiz oranını art arda 8 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı.

Geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine giden Fed, politika faizini 50 baz puan düşürmüştü. Fed, geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25’er baz puan indirmişti.

Son kararla birlikte Banka, geçen yıl art arda 3 toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermiş oldu.

ABD’de enflasyon, Haziran 2022’de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981’den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak Aralık 2024’te yıllık bazda yüzde 2,9 olarak kaydedilmişti.

Muhabir: Dilara Zengin Okay

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Baz
Faiz
Politika

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