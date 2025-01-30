Erzurum’da Jandarma Sak Ekipleri Buz Tutan Gölette Dalış Eğitimi Yaptı Haberi

SAK Tim Komutanlığı ekipleri, zorlu kış şartlarında eğitimlerine devam ediyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü kentte ekipler, zorlu kış koşullarında hareket kabiliyetlerini artırmak için eğitim yaptı.
Palandöken ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Tekederesi Göleti’ne gelen ekipler, buz tutan göletin bir kısmını kırarak dalış eğitimini tamamladı.
Muhabir: Muhammet Mutaf
Trump’ın Orta Doğu Temsilcisi, Gazze’nin Yeniden Imarının 10 Ila 15 Yılı Alabileceğini Söyledi Haberi
Para Badmintoncu Sedat Tümkaya’nın Yeni Hedefi 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları Haberi
Kilis’te 2 Bin 156 Bağımsız Bölüm Depremzedelere Teslim Edildi Haberi