Emine Erdoğan: Türkiye’nin Küresel Sürdürülebilirlik Çalışmalarında Merkezi Bir Konum Edinmesi Memnuniyet Verici Haberi

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, Sıfır Atık Vakfı ile işbirliğini güçlendirmeye yönelik anlaşmayı imzaladıklarına dair paylaşımını alıntılayarak bir mesaj yayımladı.

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda BM-HABITAT Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisinin açılmasına yönelik imzalanan “Ev Sahibi Ülke Anlaşması”nın dünya ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni eden Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin küresel sürdürülebilirlik çalışmalarında merkezi bir konum edinmesi memnuniyet verici. Bu anlamlı sürecin çevreye duyarlı çözüm ve stratejilerin yayılmasına vesile olmasını, ülkemiz merkezli uluslararası ofislerin sayısının artmasını temenni ediyorum. Kimseyi geride bırakmayan, daha erişilebilir bir dünya yolunda atılan bu önemli adımda, başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.”

Emine Erdoğan, paylaşımında “#DünyaOrtakEvimiz” etiketini de kullandı.

Muhabir: Orhan Onur Gemici