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09:14 Sağlık Bakanlığından Yalova’daki Su Güvenliği Incelemesine Ilişkin Açıklama Haberi
09:14 İzmir Merkezli 13 Ilde Düzenlenen “Hücre-7” Operasyonlarında 88 Şüpheli Gözaltına Alındı Haberi
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Elektrik Üretimi Geçen Yıl Kasımda Yüzde 8,2 Arttı Haberi

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artarak 27 milyon 301 bin 868 megavatsaat oldu.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Elektrik Üretimi Geçen Yıl Kasımda Yüzde 8,2 Arttı Haberi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun geçen yılın kasım ayına ilişkin “Elektrik Piyasası Sektör Raporu”na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 25,8’i ithal kömür santralleri, yüzde 24,9’u doğal gaz santralleri, yüzde 15,6’sı hidroelektrik santralleri, yüzde 12,9’u linyit santralleri, 10,9’u rüzgar santralleri ve 3,7’si jeotermal santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye’nin lisanslı elektrik üretimi geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artışla 27 milyon 301 bin 868 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 6,9 artarak 22 milyon 336 bin 91 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 44,8’i sanayi, yüzde 26,1’i mesken aboneler, yüzde 24,6’sı kamu ve özel hizmetler sektörü aboneleri tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 2,4 tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 1,9 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak 50 milyon 561 bin 758’e ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 1,7, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 2,4 artış görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,7, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 1,8 artış yaşandı. Sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 4,6 düşüş oldu.

Türkiye’nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yaklaşık yüzde 1 artarak 96 bin 939 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 25,3’ünü doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,6’sını barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 12,8’ini rüzgar santralleri, yüzde 10,7’sini ithal kömür santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

Muhabir: Başak Erkalan,Gülşen Çağatay

Elektrik
Tüketici

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