Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı Mevkidaşı Veldkamp Ile Telefonda Görüştü Haberi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Hollandalı mevkidaşı Veldkamp ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Suriye’deki durum ve Gazze’deki gelişmelerin yanı sıra, ikili konular ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri de değerlendirildi.
Muhabir: Gökhan Çeliker
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