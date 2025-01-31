Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentiev Ile Görüştü Haberi

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yılmaz’ın, Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentiev ile Dışişleri Bakanlığında görüştüğü belirtildi.
Paylaşımda, görüşmede Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.
Muhabir: Sümeyye Dilara Dinçer
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