Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nba All-Star’a Seçilen Alperen Şengün’ü Tebrik Etti Haberi

Erdoğan, NBA All-Star’a seçilen 2. Türk oyuncu olan Şengün ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Houston Rockets’ın oyuncusu Alperen Şengün’ü, NBA All-Star’a seçilmesinden dolayı tebrik etti.
Şengün de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.
Muhabir: Fırat Taşdemir
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