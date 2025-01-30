Borussia Dortmund’da Niko Kovac Dönemi Haberi

Kulüpten yapılan açıklamada, “Borussia Dortmund, Niko Kovac’ı yeni teknik direktör olarak görevlendirdi. Berlin doğumlu 53 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2026’ya kadar geçerli bir sözleşme imzalandı ve önümüzdeki Pazar günü kulübün Heidenheim’a karşı oynayacağı Bundesliga maçının ardından resmi olarak görev alacak.” denildi.
Almanya ekibi, yaklaşık 7 ay teknik direktörlük görevini üstlenen Nuri Şahin ile 22 Ocak’ta yolların ayrıldığını açıklamıştı.
Muhabir: Fatih Erel
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