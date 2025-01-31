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09:14 İsrail, Serbest Bırakılan Filistinli Esirlerin Sevincini Baskın, Saldırı Ve Tehdit Yoluyla Çalmaya Çalışıyor Haberi
09:14 Sağlık Bakanlığından Yalova’daki Su Güvenliği Incelemesine Ilişkin Açıklama Haberi
09:14 İzmir Merkezli 13 Ilde Düzenlenen “Hücre-7” Operasyonlarında 88 Şüpheli Gözaltına Alındı Haberi
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23:47 Tarım Ve Orman Bakanlığı: Su Verimliliği Seferberliği 2 Yaşında Haberi
23:47 İstanbul’da Terör Örgütü Deaş’a Yönelik Operasyonda 46 Şüpheli Yakalandı Haberi
23:47 Çiftçilere Bugün Yaklaşık 985,9 Milyon Lira Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılacak Haberi
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Borsa Güne Yükselişle Başladı Haberi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 yükselişle 10.104,41 puandan puandan başladı.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Borsa Güne Yükselişle Başladı Haberi

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,31 puan ve yüzde 0,22 artışla 10.104,41 puana çıktı.

Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,58 ile sigorta olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,68 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ve Meksika’ya tarife uygulayacağına yönelik açıklamaları takip edilirken, bilanço döneminde teknoloji sektöründe önde gelen bazı firmaların beklentilerin üzerinde kar açıklamaları sonrası pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,05 değer kazanarak 10.082,10 puandan tamamlarken, gözler uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Raitings’in beklenen Türkiye değerlendirmesine çevrildi.

Fitch en son eylül ayında Türkiye’nin kredi notunu “B+”dan “BB-“ye yükseltirken, not görünümünü “durağana” çevirmişti. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artışla 167 milyar 560 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, aylık para ve banka istatistikleri ile Fitch Raitings’in beklenen Türkiye değerlendirmesi, yurt dışında ise ABD’de kişisel tüketim harcamaları, Almanya’da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Muhabir: Ali Canberk Özbuğutu

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