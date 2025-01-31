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09:14 İsrail, Serbest Bırakılan Filistinli Esirlerin Sevincini Baskın, Saldırı Ve Tehdit Yoluyla Çalmaya Çalışıyor Haberi
09:14 Sağlık Bakanlığından Yalova’daki Su Güvenliği Incelemesine Ilişkin Açıklama Haberi
09:14 İzmir Merkezli 13 Ilde Düzenlenen “Hücre-7” Operasyonlarında 88 Şüpheli Gözaltına Alındı Haberi
23:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nba All-Star’a Seçilen Alperen Şengün’ü Tebrik Etti Haberi
23:47 Tarım Ve Orman Bakanlığı: Su Verimliliği Seferberliği 2 Yaşında Haberi
23:47 İstanbul’da Terör Örgütü Deaş’a Yönelik Operasyonda 46 Şüpheli Yakalandı Haberi
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Beyaz Saray: Kovid-19 Virüsünün Vuhan’daki Bir Laboratuvardan Çıktığı Iddiası Doğru Haberi

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Kovid-19 virüsünün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan sızmış olduğu yönündeki iddiaların "doğrulanmış bir gerçek" olduğunu söyledi.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Beyaz Saray: Kovid-19 Virüsünün Vuhan’daki Bir Laboratuvardan Çıktığı Iddiası Doğru Haberi

WASHINGTON DC (AA) – Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, basın mensuplarının gündemdeki başlıklara ilişkin sorularını yanıtladı.

Leavitt, Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kovid-19 virüsünün Çin’in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki son açıklamasını değerlendirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü, “(CIA Direktörü) John Ratcliffe’e bu gerçeği Amerikan halkına açıkladığı için tebrikler. (Joe) Biden yönetiminin Amerikan halkına bu konudaki gerçekleri açıklama şansı vardı ama nedense bunu yapmamayı tercih ettiler. Artık bunun doğrulanmış bir gerçek olduğunu biliyoruz. Bunun ortaya çıkması uzun yıllar aldı ama Başkan (Donald Trump) bu konuda haklıydı.” ifadelerini kullandı.

2016-2020 yıllarında ilk başkanlık döneminin sonunda Kovid-19’a ilişkin açıklamalar yapan Trump, virüsün Çin’in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığını ve Çin’in gerekli tedbirleri zamanında almadığı için tüm dünyaya yayıldığını savunmuştu. Çin ise bu iddiaları reddetmişti.

Muhabir: Hakan Çopur

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