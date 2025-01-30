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01:40 Uefa Avrupa Ligi’nde Lig Aşaması Oynanan 18 Maçla Sona Erdi Haberi
01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
23:50 Trump’ın Fbi Direktörü Adayı Patel, “Siyasi Intikam” Peşinde Olmayacağını Söyledi Haberi
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23:21 Malatya’da Depremden Etkilenenler Yeni Yuvalarına Kavuşmanın Heyecanını Yaşıyor Haberi
23:15 Bakan Bolat: Dış Ticaret Ve Cari Açığımız Kontrol Altında Oldukça Ekonomimiz Büyümeye Devam Edecek Haberi
23:15 Almanya’da Afd’nin Yasaklanması Için Sürecin Başlatılmasının Talep Edildiği Önergeler Mecliste Görüşüldü Haberi
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Besteci İlhan Usmanbaş Vefat Etti Haberi

Besteci ve eğitimci İlhan Usmanbaş 104 yaşında hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Besteci İlhan Usmanbaş Vefat Etti Haberi

Piyanist Fazıl Say, X hesabından yaptığı paylaşımda, sanatçının vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Çok değerli çağdaş bestecimiz İlhan Usmanbaş hocamızı bugün kaybettik. Derin üzüntü duyuyorum. Usmanbaş (1921-2025) 104 yaşındaydı. Pandemi döneminde hocamız ile kaldığı Darüşşafaka bakımevinde buluşmuştuk. Onun piyano ve şan eserlerinden oluşan bir albüm yapmıştım o dönemde, Şubat 2021.” ifadelerini kullandı.

Sanatçının eşi Atıfet Usmanbaş’ın da 2022’de yaşama veda ettiğini aktaran Say, “İlhan Usmanbaş, çağdaş sanatın, avangardizmin Türkiye’deki öncüsüydü. Devlet sanatçısı ünvanı vardı. Çok değerli eserlerine hep sahip çıkalım. Türkiye için çok önemli bir ses olarak eserleriyle hep yaşayacak. Hepimizin başı sağolsun. Işıklarda uyusun, sevgili hocam, İlhan Usmanbaş.” sözlerine yer verdi.

Eserleriyle pek çok ödüle değer görülen ve devlet sanatçısı unvanı verilen Prof. Usmanbaş, 2011 yılına kadar öğretim üyesi olarak genç kuşakları yetiştirmeye devam etti.

Ankara ve İstanbul Devlet Konservatuvarlarında müdürlük de yapan sanatçı, “Müzikte Türler ve Biçimler” adlı eseri Türkçeye kazandırdı.

İlhan Usmanbaş, 1954’te Fromm Müzik Ödülü’nü (ABD), 1958’de Kousssewitzky Ödülü’nü (ABD), 1967’de Wieniawsky Ödülü’nü (Polonya), 1969’da Bale Müziği Ödülü’nü (İsviçre) aldı, 1971’de “devlet sanatçısı” unvanına sahip oldu.

Yarın AKM’de tören düzenlenecek

Besteci Usmanbaş için yarın saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) tören düzenlenecek.

Usta sanatçının cenazesi Zincirlikuyu Camisi’nde öğle vaktini müteakip kılınacak cenaze namazı ile kaldırılacak.

Cenaze namazının ardından Usmanbaş’ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Muhabir: Özlem Limon,Fatih Türkyılmaz

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