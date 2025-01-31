Beşiktaş, Uefa Avrupa Ligi’ne Veda Etti Haberi

ENSCHEDE (AA) – De Grolsch Veste Stadı’nda oynanan maçta Twente’ye galibiyeti getiren golü, 76. dakikada Daan Rots kaydetti.

Bu sonuçla 5. yenilgisini yaşayan Beşiktaş, 9 puanda kaldı ve Avrupa kupalarından elendi.

Organizasyonda 2. galibiyetini alan Twente ise puanını 10’a çıkardı ve play-off turu oynamaya hak kazandı.

İlk yarı

18. dakikada Ltaief’in şık pasıyla topla buluşan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Vlap’ın yerden çıkardığı şutta meşin yuvarlak auta gitti.

20. dakikada Emirhan Topçu’nun kafayla uzaklaştırmak istediği topa Van Wolfswinkel ceza sahası içinde bekletmeden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak üstten oyun alanı dışına çıktı.

23. dakikada Twente gole çok yaklaştı. Ltaief, ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çıkardı, arka direkte sert gelen topa Van Wolfswinkel kafa vuruşunu yaptı. Altıpasın içinde yere çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

27. dakikada Van Rooij’un sağ çaprazdan çıkardığı sert şutta kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.

29. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Masuaku’nun yaptığı sert vuruşta kaleci Unnerstall gole izin vermedi.

34. dakikada Al Musrati’nin pasında Rashica’dan önce topun sahibi olan Salah-Eddine ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı, savunmaya çarpan meşin yuvarlak direğin yanından az farkla kornere çıktı.

43. dakikada Rashica’nın sağdan kullandığı kornerde Immobile ön direkte kafa vuruşunun yaptı, top direğin yanından az farkla oyun alanı dışına gitti.

Twente’nin daha baskılı oynadığı ilk yarıda iki takım da fileleri havalandıramadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarı

53. dakikada Steijn’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rots’un soluna çektikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

56. dakikada Twente gole çok yaklaştı. Ltaief’in pasıyla ceza sahası sol çaprazında Steijn’in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok’tan seken top yan direğe de çarparak kornere çıktı.

61. dakikada Rashica’nın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde topu önünde bulan Al-Musrati’nin şutunda Bruns’a da çarpan meşin yuvarlak üstten az farkla kornere gitti.

76. dakikada Twente öne geçti. Çıkarken yapılan pas hatasının ardından Salah-Eddine’nin sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa penaltı noktası yakınında gelişine düzgün bir vuruş yapan Rots, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

84. dakikada ceza yayının içinde kazanılan serbest vuruşta Masuaku’nun yaptığı sert ve düzgün şutta yön değiştiren topu kaleci Unnerstall, güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmayı 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti.

Beşiktaş, ilk 24’e giremeyerek Avrupa Ligi’ne veda etti

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet ve 5 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, elde ettiği 9 puanla 36 takım arasında 28. sırada yer aldı. Organizasyonda adını ilk 24 ekip arasına yazdıramayan siyah-beyazlılar, böylece Avrupa kupalarına veda etti.

Söz konusu müsabakalarda 10 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.

Twente, play-off turu oynayacak

Hollanda ekibi Twente, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı son 2 maçta elde ettiği galibiyetler sonucunda son 16 için play-off turu oynamaya hak kazandı.

Çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Twente, hanesine 10 puan yazdırdı. Organizasyonda 8 haftalık periyodu 23. sırada tamamlayan Hollanda ekibi, play-off turunda mücadele edecek.

Muhabir: Emre Doğan