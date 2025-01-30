Beşiktaş, Onana’yı Genoa’ya Kiraladı Haberi

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana’nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Genoa Kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır.” denildi.
Muhabir: Mücahit Hüseyin Eroğul
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