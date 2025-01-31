Balkanlar’da 6 Ülkede Artan Gıda Fiyatlarına Tepki Için Bir Günlük Boykot Başlatıldı Haberi

SARAYBOSNA (AA) –
Tüketici derneklerinin organizasyonuyla sosyal medyadan başlatılan boykot kapsamında, vatandaşlardan bugün marketlere gitmemeleri istendi.
Geçen hafta Hırvatistan’da başlayan boykot hareketi, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Slovenya ve Kuzey Makedonya’da halk tarafından benimsendi.
Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da sabah saatlerinde marketlerin boş olduğu gözlemlenirken, boykot edilmesi çağrısında bulunulan kafelerin hizmet vermeye devam ettiği görüldü.
Sırbistan’da da tüketici dernekleri, vatandaşlara bugün için marketlerden alışveriş yapmamaları çağrısında bulundu. Karadağ’da marketler, vatandaşların boykotu nedeniyle boş kaldı. Karadağ Başbakanı Milojko Spajic de halkı anladığını ve kendisinin de boykota destek verdiğini açıkladı.
Slovenya’da sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarda, vatandaşlardan yüksek fiyatları protesto etmek için marketleri boykot etmesi istendi.
Hırvatistan’da geçen hafta yapılan boykotun kapsamı bu hafta genişletildi. Ülkede marketlerin yanı sıra alışveriş merkezleri de boş kaldı. Ülkedeki bazı marketler, boykot sonrası birçok üründe fiyat indirimi yapıldığını açıkladı.
Kuzey Makedonya’da ise sivil toplum kuruluşları, fiyatlardaki artışlar sebebiyle marketleri boykot etme çağrısı yaptı. Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, yaptığı açıklamada, marketlerin denetleneceğini, yasalara uymayan işletmelere ceza verileceğini aktardı.
Muhabir: İsmail Özdemir,Dzihat Aliju
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