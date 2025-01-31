SON DAKİKA
09:40 Trump, Panama Kanalı’nı Geri Alacaklarını Söyledi Haberi
09:40 Fenerbahçe, Süper Lig’de Yarın Çaykur Rizespor’u Konuk Edecek Haberi
09:14 İsrail, Serbest Bırakılan Filistinli Esirlerin Sevincini Baskın, Saldırı Ve Tehdit Yoluyla Çalmaya Çalışıyor Haberi
09:14 Sağlık Bakanlığından Yalova’daki Su Güvenliği Incelemesine Ilişkin Açıklama Haberi
09:14 İzmir Merkezli 13 Ilde Düzenlenen “Hücre-7” Operasyonlarında 88 Şüpheli Gözaltına Alındı Haberi
23:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nba All-Star’a Seçilen Alperen Şengün’ü Tebrik Etti Haberi
23:47 Tarım Ve Orman Bakanlığı: Su Verimliliği Seferberliği 2 Yaşında Haberi
23:47 İstanbul’da Terör Örgütü Deaş’a Yönelik Operasyonda 46 Şüpheli Yakalandı Haberi
23:47 Çiftçilere Bugün Yaklaşık 985,9 Milyon Lira Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılacak Haberi
23:46 İstanbul Valiliğinden “Soğuk Hava” Uyarısı Haberi
09:40 Trump, Panama Kanalı’nı Geri Alacaklarını Söyledi Haberi
09:40 Fenerbahçe, Süper Lig’de Yarın Çaykur Rizespor’u Konuk Edecek Haberi
09:14 İsrail, Serbest Bırakılan Filistinli Esirlerin Sevincini Baskın, Saldırı Ve Tehdit Yoluyla Çalmaya Çalışıyor Haberi
09:14 Sağlık Bakanlığından Yalova’daki Su Güvenliği Incelemesine Ilişkin Açıklama Haberi
09:14 İzmir Merkezli 13 Ilde Düzenlenen “Hücre-7” Operasyonlarında 88 Şüpheli Gözaltına Alındı Haberi
23:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nba All-Star’a Seçilen Alperen Şengün’ü Tebrik Etti Haberi
23:47 Tarım Ve Orman Bakanlığı: Su Verimliliği Seferberliği 2 Yaşında Haberi
23:47 İstanbul’da Terör Örgütü Deaş’a Yönelik Operasyonda 46 Şüpheli Yakalandı Haberi
23:47 Çiftçilere Bugün Yaklaşık 985,9 Milyon Lira Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılacak Haberi
23:46 İstanbul Valiliğinden “Soğuk Hava” Uyarısı Haberi
Haber10.com

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Haber10.com

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel Haber » Bakan Uraloğlu Tarihi Uzun Köprü’de Süren Restorasyon Çalışmalarını Inceledi Haberi

Bakan Uraloğlu Tarihi Uzun Köprü’de Süren Restorasyon Çalışmalarını Inceledi Haberi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "dünyanın en uzun taş köprüsü" olarak bilinen tarihi Uzun Köprü'de süren restorasyon çalışmalarını inceledi.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Bakan Uraloğlu Tarihi Uzun Köprü’de Süren Restorasyon Çalışmalarını Inceledi Haberi

EDIRNE (AA) – Uzunköprü ilçesindeki köprüde çalışmalarla ilgili bilgi alan Uraloğlu, çalışanlarla sohbet etti.

Bakan Uraloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ergene Nehri’nde bulunan dünyanın en uzun taş köprüsünde devam eden çalışmaları yerinde görmek için geldiklerini söyledi.

Karayolları Genel Müdürlüğü ve firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldıklarını belirten Uraloğlu, “Şu anda ortada görünür olan 1266 metre uzunluğunda ve 171 kemerden oluşan dünyanın en uzun taş köprüsü. 2015’te UNESCO’nun Geçici Miras Listesi’ne alındı. Hem Ergene Nehri’nin geçilmesi hem de taşkın sırasında insanlarımızın seyahat etmesi adına 2. Murat zamanında yapılmış bir köprü.” diye konuştu.

Uraloğlu, geçmiş yıllarda bazı imkansızlıklar nedeniyle köprünün üzerine 1,5 metre yüksekliğinde betonarme karışımı yük yüklendiğini belirtti.

Köprüdeki yükün, köprünün korunmasına katkı sağladığını ancak yapısal çatlaklara da neden olduğunu anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

“Bunları takip ve tespit ettik. Burada Uzunköprü ilçesinin alternatif ulaşım yollarını ortaya koyduk. 2021 yılında da köprümüzün rölöveleri alınarak restorasyonuyla ilgili ihalesini yaptık. 1,5 metrelik beton, tamamen el işçiliğiyle yapıya zarar vermeyecek şekilde makinelerle kesilerek, vinçlerle kaldırılarak, köprünün üzerine hiçbir makine konulmayarak, böyle tam bir iğneyle kuyu kazar mantığıyla alındı ve uzaklaştırıldı. Köprünün döşeme betonundan duvarlarına, kornişlerine kadar yapım çalışmaları başladı. Bu eseri kalıcı olarak daha uzun yıllar koruma, kültürümüze, tarihimize ve turizmimize kazandırma adına gayret içindeyiz.”

Uraloğlu, köprüdeki restorasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile köprünün UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesi için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Tarihi eserlerin onarılmasının ciddi hassasiyet gerektirdiğini vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

“Bakın zarar vermeyelim diye bir betonun sökülmesi 3 yıl sürdü. Eski taşlar numaralandırılarak tekrar restorasyonda kullanılmıştır. Kullanılamayacak boyutta deforme ya da kaybolmuş olan taşların yerine de kurulun, müzelerin onayıyla yenilerini koyduk ve çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah çalışmalarımızı bitirdiğimizde köprümüz daha nice 100 yıllara göğsünü gere gere tarihi eser olarak burada hizmet verecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Bakan Uraloğlu’na Uzunköprü ziyaretinde Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da eşlik etti.

Muhabir: Cihan Demirci

Çalışmalar
Köprünün
Taş
Uraloğlu
Uzun

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko, İtalyan Ekibi Virtus Segafredo Bologna’yı Mağlup Etti Haberi
Yerel Haber
31 Ocak 2025, 23:46

Fenerbahçe Beko, İtalyan Ekibi Virtus Segafredo Bologna’yı Mağlup Etti Haberi

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’ye Verilen Para Cezasını Onadı Haberi
Yerel Haber
31 Ocak 2025, 22:20

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’ye Verilen Para Cezasını Onadı Haberi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Kültürel Üretim Anlamında Kuraklık Yaşayan Dünyaya Soluk Getirecektir Haberi
Yerel Haber
31 Ocak 2025, 22:20

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye, Kültürel Üretim Anlamında Kuraklık Yaşayan Dünyaya Soluk Getirecektir Haberi

Hazine’nin 2024 Yılı Vergi Dışı Normal Gelirleri 54,2 Milyar Lira Oldu Haberi
Yerel Haber
31 Ocak 2025, 21:14

Hazine’nin 2024 Yılı Vergi Dışı Normal Gelirleri 54,2 Milyar Lira Oldu Haberi

Abd’li Astronot Williams, Uzayda En Uzun Yürüyüşü Yapan Kadın Oldu Haberi
Yerel Haber
31 Ocak 2025, 19:54

Abd’li Astronot Williams, Uzayda En Uzun Yürüyüşü Yapan Kadın Oldu Haberi

Gaziantep Fk, Galatasaray’ı Evinde Yenmek Istiyor Haberi
Yerel Haber
31 Ocak 2025, 19:45

Gaziantep Fk, Galatasaray’ı Evinde Yenmek Istiyor Haberi

Beyaz Saray: Kovid-19 Virüsünün Vuhan’daki Bir Laboratuvardan Çıktığı Iddiası Doğru Haberi
Beyaz Saray: Kovid-19 Virüsünün Vuhan’daki Bir Laboratuvardan Çıktığı Iddiası Doğru Haberi
İsrail Ordusu, Sivil Geçişler Için Hazırlık Yapılan Refah Sınır Kapısı’ndan Çekildi Haberi
İsrail Ordusu, Sivil Geçişler Için Hazırlık Yapılan Refah Sınır Kapısı’ndan Çekildi Haberi
Tbmm Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel’den, Gazze’deki Sağlık Altyapısının Iyileştirilmesi Çağrısı Haberi
Tbmm Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel’den, Gazze’deki Sağlık Altyapısının Iyileştirilmesi Çağrısı Haberi
Bakan Yumaklı: Tarımda Yeni Rekorlara Imza Attık Haberi
Bakan Yumaklı: Tarımda Yeni Rekorlara Imza Attık Haberi
Rtük’ten Yayın Ihlali Yapan Kuruluşlara Yaptırım Haberi
Rtük’ten Yayın Ihlali Yapan Kuruluşlara Yaptırım Haberi