Bakan Uraloğlu: Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nin Kapıkule-Çerkezköy Etabında Yüzde 95 Fiziki Ilerleme Sağladık Haberi

EDIRNE (AA) – Bakan Uraloğlu, Pazarkule-Edirne-TEM Bağlantı Yolu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak 2025 yılına birbiri ardına açılan yollarla çok güçlü bir giriş yaptıklarını söyledi.

Uraloğlu, ocak ayında 6’sı kara yollarında olmak üzere 7 projenin açılışını yaptıklarına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarlarının “milletin yeniden doğuşu ve şahlanışı” olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

“Sosyal alandan ekonomiye, hukuktan dış politikaya, eğitimden sağlığa, savunma sanayiine, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, üretimden teknolojiye hemen her konuda zafer niteliğinde başarılar kazandırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Yol medeniyettir, sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, kalkınma ve dünya ile bütünleşme demektir’ sözleriyle çizdiği vizyonun ışığında 80 yılda yapılan yatırımlarım katbekat fazlasını 23 sene içerisinde yaptık. Yüzyılda yapılabilecek işleri 23 yıla sığdırdık. Bölünmüş yol ağımız 23 yıl önce 6 bin 101 kilometre uzunluğunda ve sadece 6 ilimizi birbirine bağlıyordu. Bugün bölünmüş yol ağımızı 29 bin 730 kilometreye çıkardık ve 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık.

Yıllar itibariyle kara yollarımızda seyreden araç sayısı artarken, bölünmüş yollarımızdaki hızımızı iki katından fazla yükselttik, seyahat süresini yarı yarıya azalttık. Bugün araç sayımız 8,5 milyondan 31 milyona ulaşmasına rağmen seyahat hızımız ortalama 40 kilometreden 90 kilometreye çıkmış durumda. Son 23 yılda ülkemizdeki toplam köprü uzunluğunu 797 kilometreye, tünel uzunluğumuzu ise yaklaşık 15 kat artırarak 789 kilometreye çıkardık.Yani dile kolay toplamda 1586 kilometre uzunluğunda köprü ve tünel ağımız var ve bu mesafe Edirne’den Muş’a, batıya doğru Türkiye sınırından neredeyse Prag şehrine ulaşıyor.”

Uraloğlu, ileri teknoloji gerektiren büyük ölçekli projelerle de ulaşım altyapısını çağın ilerisine taşındığını belirtti.

Marmara ringinin önemli bir parçası olan Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün hayata geçirildiğini, İstanbul ile Türkiye’nin diğer büyük sanayi kentlerini yakınlaştıran İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü’nü, Malkara-Çanakkale Otoyolu ile 1915 Çanakkale Köprüsü’nü, Ankara-Niğde, Menemen-Aliağa-Çandarlı ve Aydın-Denizli otoyollarını tamamlayarak otoyol ağının genişletildiğini anlatan Uraloğlu, 2003 öncesi 1714 kilometre olan otoyol ağının 2 bin 82 kilometre artırarak 3 bin 796 kilometreye ulaştırıldığını ifade etti.

Edirne yatırımları

İktidarları döneminde Edirne’ye de çok önemli yatırımlar yapıldığını aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:

“Anadolu’yu Avrupa’ya bağlayan yol güzergahları üzerinde bulunan ve coğrafyasında farklı kültürleri harmanlayan Edirne jeopolitik konumu, transit taşımacılıktaki önemi ve organize sanayi bölgeleri ile de her geçen gün gelişiyor. Edirne’nin ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 50 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 70 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 277 kilometreye yükselttik, 264 kilometre olan bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu ise 613 kilometreye çıkardık. Malkara ayrımı-İpsala-Hudut Kapısı yolunu bölünmüş yol olarak trafiğe açtık. Keşan-Korudağı -Gelibolu projesini bölünmüş yol olarak bitirdik. Edirne-Kırklareli Yolu, Keşan-Enez Yolu, Tarihi Uzunköprü’nün restorasyonu, Oğulpaşa Köprüsü yapımı gibi 5 kara yolu projemizin yapımına da devam ediyoruz.”

Pazarkule bağlantı yolu

Bakan Uraloğlu, sıfırdan inşa edilen Pazarkule-Edirne-TEM Bağlantı Yolu’nun en önemli projelerden olduğunun altını çizdi.

Bağlantı kara yolu hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Yolumuzu; toplam 7,6 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettik. Yolumuz sayesinde, Yunanistan ile Türkiye’yi birbirine yakınlaştıracak ikinci bir geçiş noktası konumuna getirilmesi planlanan Pazarkule Sınır Kapısı’nın direkt olarak TEM Otoyolu’na yüksek standartlı bağlantısını sağladık.” dedi.

Uraloğlu, yol sayesinde zamandan 40 milyon lira, akaryakıttan 9,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 49,5 milyon lira tasarruf edileceğine işaret etti

Hızlı Tren Projesi hakkında

Edirne’deki yatırımların sadece kara yolu çalışmalarıyla sınırı olmadığını kentin mevcut demir yolu hattının tamamının da yenilenerek modenize edildiğini ifade eden Uraloğlu, “Ayrıca ülkemizin, demir yollarında tam anlamıyla uluslararası bir köprü olmasını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesine de devam ediyoruz.” dedi.

Uraloğlu, projeyle Edirne’yi İpek Demiryolu güzergahının önemli merkezlerinden biri haline de getireceklerine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

“Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi hattımız Kapıkule-Çerkezköy, Çerkezköy-Ispartakule ve Ispartakule- Halkalı etapları olmak üzere 3 etaptan oluşuyor. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nin en uzun ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Kapıkule-Çerkezköy etabının genelinde yüzde 95 fiziki ilerleme sağladık, inşallah 2025’te bu etabımızı hizmete açmayı planlıyoruz.

Proje kapsamında Kapıkule’ye yeni bir istasyon inşa ediyor, Edirne istasyonumuzu da modernize ediyoruz. Ayrıca Kapıkule’de gar tevsiatı ile de toplam saha alanını 252 bin metrekareden 338 bin metrekareye çıkarıyoruz. Projenin tamamlanmasıyla; mevcut hat kapasitesini 4 kat arttıracağız. Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1.5 saate, yük taşıma süresini ise 8.5 saatten 3.5 saate düşüreceğiz. Hattın hizmete alınmasıyla gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik bölge insanımızın ve ülkemiz ekonomisine, kalkınmasına ve gelişmesine büyük katkı sağlayacak.”

Edirne Valisi Yunus Sezer de bağlantı yolunun olduğu alanın geçmişte Şah Melik Köprüsü’nün de olduğu, tarih boyunca önemini koruyan bir aks olduğunun altını çizdi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da yolun medeniyet, üretim ve kalkınma anlamına geldiğini ifade ederek emeği geçen ve yolun yapımında destek olanlara teşekkür etti.

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ise sınır kapılarına uzanan yol ağlarının Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü lojistik potansiyelini doğrudan etkilediğini bildiklerini ve bu doğrultuda yol standartlarını her geçen gün yükselten yatırımları hayata geçirdiklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Uraloğlu, Vali Sezer, Milletvekili Aksal, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu ve protokol üyelerince yolun açılışı yapıldı.

Ardından direksiyonuna geçtiği Togg’la bir süre yeni yolda ilerleyen Bakan Uraloğlu, yolun yapımında çalışan işçilerle anı fotoğrafı çektirdi.

Muhabir: Salih Baran