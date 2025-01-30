Avustralya’nın Victoria Eyaletinde Orman Yangınlarına Müdahale Sürüyor Haberi

ABC’nin haberine göre, Victoria’da yıldırım düşmesi nedeniyle başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Eyaletteki Grampians Ulusal Parkı çevresinde çıkan 2 ayrı orman yangınlarına müdahalenin devam ettiğini belirten yetkililer, Ulusal Park çevresinde yaşayan yaklaşık 100 kişi için tahliye kararı verildiğini açıkladı.

Acil durumlara ilişkin bilgilendirme yapan VicEmergency sitesinde de “Koşullar çok tehlikeli hale gelmeden, hemen ayrılmak en güvenli seçenek. Kalmaya karar verirseniz, acil durum hizmetleri size yardımcı olamayabilir.” ifadelerine yer verildi.

Victoria’daki yangında 28 Ocak’ta, 65 bin hektar alanın zarar gördüğü bildirilmişti.

Avustralya Meteoroloji Dairesi (BOM), eyalette derecelerin 40 santigratı göstereceğini, itfaiye ekiplerinin sıcak hava koşulları altında yangını söndürmek için zamanla yarıştığını belirtmişti.

Son yılların en büyük orman yangınlarından biri Avustralya’daydı

Avustralya’nın New South Wales (NSW), Queensland, Victoria ve South Australia eyaletlerinde Eylül 2019’da başlayan ve yaklaşık 6 ay süren orman yangınları nedeniyle 479 kişi hayatını kaybetmişti.

Avustralya Ulusal Doğal Afet Düzenlemeleri Kraliyet Komisyonunun 2020’de yayımladığı rapora göre, ülke tarihine “kara yaz” (Black summer) olarak geçen yangınlarda, 24 milyon hektardan fazla alan yok olmuştu. Yangınlarda, 3 bin 500 ev kullanılamaz hale gelmiş ve çok sayıda hayvan telef olmuştu.

Muhabir: Ayşe İrem Tiryaki