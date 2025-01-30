Ardahan’ın Geleneklerini Yaşatan Usta Öğreticilerin Tercihi “Bayram” Oldu Haberi

Usta öğreticiler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, “Roketsan, Lifebox ve Sony”nin katkılarıyla hazırlanan “Yılın Kareleri” oylamasında yer alan “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor”, “Günlük Hayat” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

“Özgür Suriye” kategorisinde Murat Şengül’ün “Halkın gücü”, “Haber” kategorisinde Belal Khaled’ın “Bayram” fotoğraflarını seçen usta öğreticiler, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Şebnem Coşkun’un “Buzun üstünde, suyun altında”, “Günlük Hayat” kategorisinde Ahmet Okatalı’nın “Görkemli gece”, “Spor”da ise Piero Cruciatti’nin “Yansıma” karelerine oy verdi.

Usta öğretici Melek Hocaoğlu, fotoğrafların etkileyici olduğunu belirterek, “Birçok kare bizi geçmişe götürdü, düşündürdü. Seçmekten zorlandık. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz.” dedi.

Muhabir: Günay Nuh