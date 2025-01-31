Alperen Şengün, Nba All-Star’a Seçilen 2. Türk Oyuncu Oldu Haberi

NBA’de 2021 yılında beri oynayan 22 yaşındaki milli basketbolcu, bu sezon maç başına 19,1 sayı, 10,4 ribaunt ve 5,0 asist ortalamalarıyla Rockets’ın öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

Rockets, Şengün’ün de katkılarıyla 32 galibiyet, 15 mağlubiyetle şu anda Batı Konferansı’nda 2. sırada bulunuyor.

Şengün, 2007’de All-Star’a seçilen Mehmet Okur’un ardından NBA tarihinde All-Star olmayı başaran 2. Türk oyuncu olmayı başardı.

NBA All-Star Maçı, 16 Şubat’ta her iki konferansın ilk 5 oyuncuları ve NBA baş antrenörleri tarafından seçilen 14 yedek oyuncu olmak üzere ligin en iyi 24 yeteneğini bir araya getirecek.

Los Angeles Lakers forması giyen yıldız oyuncu LeBron James, 21. kez all-star seçilerek rekor kırdı ve Batı Konferansı’nda Alperen Şengün ile birlikte All-Star maçında aynı takımda yer alacak.

Şengün, Batı Konferansı All-Star kadrosunda LeBron James, Stephen Curry, Nikola Jokic, Kevin Durant ve James Harden gibi yıldızlarla parkeye çıkacak.

2025 NBA All-Star organizasyonu, San Francisco’daki Chase Center’da oynanacak.

NBA’deki ilk Türk All-Star Mehmet Okur’dan Alperen Şengün’e tebrik

NBA All-Star organizasyonunda boy gösteren ilk Türk basketbolcu olan Mehmet Okur, sosyal medyasından Alperen ile olan fotoğrafını paylaşarak, “Seninle gurur duyuyorum. Hak ettin.” ifadelerini kullandı.

Eski milli basketbolcu Mehmet Okur, Utah Jazz forması giyerken 2007 yılında All-Star organizasyonuna seçilmişti. Alperen Şengün de bu organizasyonda yer almaya hak kazanan ikinci Türk basketbolcu ünvanını aldı.

“Giresun’dan NBA All-Star 2025’e uzanan bir yolculuk”

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) da “Giresun’dan San Fransisco’ya, NBA All-Star 2025’e uzanan bir yolculuk” başlığıyla video paylaştı.

TBF’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Milli oyuncumuz Alperen Şengün, NBA All-Star 2025’te forma giyecek! A Erkek Milli Takımımız’ın ve Houston Rockets’ın değerli oyuncusu Alperen Şengün, Batı Konferansı’ndan seçilerek #NBAAllStar 2025’te boy göstermeye hak kazandı. Tebrikler Alperen.”

NBA All-Star maçında parkeye çıkacak 24 oyuncu şu şekilde:

Doğu Konferansı All-Star ilk 5’i

Jalen Brunson (New York Knicks)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Doğu Konferansı All-Star yedekleri

Damian Lillard (Milwaukee Bucks)

Darius Garland (Cleveland Cavaliers)

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Tyler Herro (Miami Heat)

Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)

Pascal Siakam (Indiana Pacers)

Batı Konferansı All-Star ilk 5’i

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Kevin Durant (Phoenix Suns)

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Batı Konferansı All-Star yedekleri

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

James Harden (LA Clippers)

Jaren Jackson (Memphis Grizzlies)

Alperen Şengün (Houston Rockets)

Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Muhabir: Fatih Erel,Erkan Tiryaki