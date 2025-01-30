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01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
23:50 Trump’ın Fbi Direktörü Adayı Patel, “Siyasi Intikam” Peşinde Olmayacağını Söyledi Haberi
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23:21 Malatya’da Depremden Etkilenenler Yeni Yuvalarına Kavuşmanın Heyecanını Yaşıyor Haberi
23:15 Bakan Bolat: Dış Ticaret Ve Cari Açığımız Kontrol Altında Oldukça Ekonomimiz Büyümeye Devam Edecek Haberi
23:15 Almanya’da Afd’nin Yasaklanması Için Sürecin Başlatılmasının Talep Edildiği Önergeler Mecliste Görüşüldü Haberi
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Alman Hükümetinin Önceliği Avrupa Göç Ve İltica Anlaşması’nı Kısa Sürede Uygulamaya Koymak Haberi

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, hükümetin önceliğinin geçen yıl Avrupa Birliği'nde (AB) kabul edilen Avrupa Göç ve İltica Anlaşması'nın mümkün olan en kısa süre içerisinde uygulanması olduğunu söyledi.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Alman Hükümetinin Önceliği Avrupa Göç Ve İltica Anlaşması’nı Kısa Sürede Uygulamaya Koymak Haberi

BERLIN (AA) – Faeser, Varşova’da düzenlenen AB İçişleri Bakanları gayri resmi toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

Almanya’da yaşanan tartışmaların Avrupa’daki komşular arasında rahatsızlık oluşturduğunu belirten Faeser, ülkesindeki göç ve iltica konularında Alman Anayasası ve AB hukukunu esas alarak hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Faeser, “(AB’nin) İltica ve Göç Anlaşması’nı en kısa sürede uygulamaya konulması, en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Anlaşmayı tek taraflı ulusal eylemlerle tehlikeye atmayacaklarını belirten Faeser, Avrupa Göç ve İltica Anlaşması’nın uygulanmasını öne çekmek istediklerini ve bu yasama döneminde yürürlüğe girmesini ümit ettiğini dile getirdi.

Faeser, kapsamlı şekilde AB dış sınırlarının korunmasını, sığınmacıların üye ülkelere adil dağıtılmasını ve Almanya’da düzensiz göçün sınırlandırılmasını istediklerini kaydetti.

Alman Meclisi’nde aşırı sağcı AfD’nin sayesinde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin önergesinin dün kabul edilmesini diğer Avrupa ülkelerinin de eleştirdiğini hatırlatan Faeser, “Dün yaşananlar sorumsuzluktu.” dedi.

CDU/CSU partilerinin hazırladığı, Almanya’daki göç politikalarının sertleştirilmesini öngören önerge, aşırı sağcı AfD partisi sayesinde dün mecliste kabul edilmişti.

Önergede, tüm komşu ülkelerle olan sınırlarda kalıcı kontroller yapılması ve koruma talep edenler dahil ülkeye giriş belgesi bulunmayanların geçişlerinin yasaklanması isteniyor.

Ayrıca önergede ülkeyi terk etmesi gereken herkesin gözaltına alınması da talep ediliyor.

CDU/CSU’nun bu önergesinin AfD sayesinde mecliste kabul edilmesinden dolayı Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) Genel Başkanı ve CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz de eleştiriliyor.

Muhabir: Erbil Başay

Göç

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