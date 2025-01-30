Adana Demirspor’da Teknik Direktörlüğe Mustafa Alper Avcı Getirildi Haberi

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için daha önce Manchester City altyapısında görev yapan Mustafa Alper Avcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır.” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Avcı’nın ekibinde yardımcı antrenörler Kieron John Lovelady, Dean Thomas John Holden, kaleci antrenörü Luis Conde Garcia, atletik performans antrenörü Serdar Ark ve analiz antrenörü Tuğberk Yılmaz’ın yer aldığı da belirtildi.
Muhabir: Fikret Kavğalı
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