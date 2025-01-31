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09:14 Sağlık Bakanlığından Yalova’daki Su Güvenliği Incelemesine Ilişkin Açıklama Haberi
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Abd’li Astronot Williams, Uzayda En Uzun Yürüyüşü Yapan Kadın Oldu Haberi

ABD'li astronot Suni Williams'ın, 62 saat 6 dakika ile uzayda en uzun süre yürüyüş yapan kadın astronot olduğu bildirildi.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Abd’li Astronot Williams, Uzayda En Uzun Yürüyüşü Yapan Kadın Oldu Haberi

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) X hesabından yapılan açıklamaya göre, Williams, astronot Peggy Whitson’a ait olan 60 saat 21 dakikalık uzay yürüyüşü rekorunu geride bıraktı.

Uzun zamandır uzayda mahsur kalan Williams ve meslektaşı Butch Wilmore, “istasyon donanımını korumak ve Destiny laboratuvarı ile Quest hava kilidinden analiz için yüzey malzemesi örnekleri toplamak amacıyla” 5 saat 26 dakikalık uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.

Bunun ardından toplam uzay yürüyüş süresi 62 saat 6 dakikaya çıkan Williams, uzayda en uzun süre yürüyüş yapan kadın astronot ünvanına sahip oldu.

Uzayda mahsur kalan NASA astronotları

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024’te Boeing’in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS’ye gönderilmişti.

Ancak Starliner’da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

İki astronotun, görevi devralan SpaceX’in yedek kapsülü fırlatma tarihinin ertelenmesi üzerine dünyaya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başına kadar mümkün olmayacağı, uzay istasyonunda kalacakları sürenin yaklaşık 10 ayı bulacağı tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Ocak’ta yaklaşık 8 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) mahsur kalan astronotların dünyaya dönüşü için Amerikalı milyarder Elon Musk’a ve sahibi olduğu SpaceX firmasına çağrıda bulunmuştu.

Öte yandan, Musk, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, en yakın sürede astronotları dünyaya getirebilmek için çaba sarf edeceğini vurgulamıştı.

Muhabir: Sercan İrkin

Astronot
Uzay

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