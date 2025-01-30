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01:40 Fenerbahçe, Golcüleriyle Üst Tura Çıktı Haberi
01:20 Galatasaray Son 16 Turu Için Play-Off Oynayacak Haberi
23:50 Trump’ın Fbi Direktörü Adayı Patel, “Siyasi Intikam” Peşinde Olmayacağını Söyledi Haberi
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Ab, Rusya’ya Yönelik Yeni Yaptırım Paketi Hazırlığında Olduğunu Açıkladı Haberi

Avrupa Birliği (AB) Uluslararası Yaptırımlar Özel Temsilcisi David O’Sullivan, Rusya’ya karşı 16. yaptırım paketini hazırladıklarını bildirdi.

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Editör
Ab, Rusya’ya Yönelik Yeni Yaptırım Paketi Hazırlığında Olduğunu Açıkladı Haberi

ASTANA (AA) – O’Sullivan, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasından bu yana 4. kez Kazakistan’ı ziyaret etti ve Astana’da temaslarının ardından basına brifing verdi.

Kazakistanlı yetkililerle önemli mesafe katettiklerini belirten O’Sullivan, “Avrupa Birliği’nin, Kazakistan’ın Rusya Federasyonu ile meşru ticari ilişkilerine müdahale etme ve herhangi bir şekilde engel olma niyeti yok.” dedi.

İş dünyasından bazı temsilcilerin, Kazakistan’ı yaptırımları aşmak için bir platform olarak kullanmalarından endişe duyduklarını dile getiren O’Sullivan, “Biz burada, AB ve G7 ülkelerinde üretilen ve yaptırım listesinde yer alan ürünlerin Kazakistan üzerinden Rusya’ya ihracatından bahsediyoruz. Bu doğrultuda Kazakistanlı yetkililerle yaptığımız işbirliğinden memnunuz.” ifadelerini kullandı.

O’Sullivan, ayrıca AB’nin Rusya’ya yönelik şu anda 16’ncı yaptırım paketini hazırladığını sözlerine ekledi.

Muhabir: Meiramgul Kussainova

Kazakistan

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