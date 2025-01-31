9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Ekibi Eğitimlerini Tamamladı Haberi

Bilim ve Barış kıtası Antarktika’ya gidecek ekibe, İstanbul Teknik Üniversitesinin Tuzla’daki Denizcilik Fakültesi’nde 3 gün boyunca, yangın önleme ve yangınla mücadele, denizde hayatta kalma-kalabilme, temel ilk yardım ve çevre kurallarının anlatıldığı pratik ve teorik eğitimler verildi.

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, Bilim Seferi’ne hazır olduklarını ifade ederek “Aslında ‘hazır’ ifadesini kullanmak için katılımcıların tamamı, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde 3 günlük çok detaylı eğitimlerden geçti. Tabii ki doğada hayatta kalma, Antarktika çevre protokolleri çerçevesinde sergileyecekleri davranışlar, nelerden sakınmalılar, hangi konularda rahat olabilirler? Antarktika Anlaşmalar sistemiyle ilişkili bilgiler, Antarktika ile ilgili genel bilgiler, yangınla mücadele, özellikle gemide çıkabilecek bir yangınla nasıl mücadele edebilirler konularında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde çok detaylı eğitimler alındı” değerlendirmesini yaptı.

Özsoy, katılımcıların gemi üzerinde yaşamla ilgili eğitimler aldıklarını ve özellikle yangın konusundaki detaylı eğitimlere önem verdiklerinin altını çizerek, gelecek günlerde başlayacak seferlerle ilişkilendirdikleri eğitimi tamamlamış olduklarını söyledi.

Sahada 20’ye yakın bilimsel projelerinin bulunduğunu, Antarktika’da yapılan bilimsel çalışmalarla da ilgili bu eğitim dahilinde bilgiler edinildiğini ve gelecek günlerde Antarktika’ya doğru sefer ekiplerinin yola çıkacağını kaydeden Özsoy sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde (SEM) düzenlenen eğitimler kapsamında, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü ekibi tarafından bilim, çevre mevzuatları, gemide yaşam ve emniyet gibi konularda kapsamlı eğitimler verildi. Katılımcılara, Prof. Dr. Ersan Başar ‘doğada hayatta kalma’, Doç. Dr. Bengüsu Mirasoğlu ‘acil durum uygulamaları ve ilk yardım’, Prof. Dr. Hayriye Elbi tarafından ise ‘Ruhsal açıdan sorunlar ve yapılabilecekleri” konu başlıklı dersler verildi. Sefer süresince yaşam alanları gemi olacak ekibe, SEM tarafından detaylı bir yangın eğitimi verildi. Yangın tiplerinin ve nasıl müdahale edilmesi gerektiğine ilişkin bilgilerinin verildiği eğitimde, katılımcılar gemi yangıları üzerinden oluşturulan simülasyonlarda zorlu tatbikatlardan geçti.

Seferde, TÜBİTAK Kutup 1001 Proje çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerin yanı sıra Harita Genel Müdürlüğü, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Anadolu Ajansı, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı (BİTO), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve ikili iş birlikleri kapsamında 4 yabancı araştırmacı katılacak.”

Ekipte TEKNOFEST TÜBİTAK 2204-C Kutup Araştırma Projeleri Yarışması birincisi lise öğrencileri de var

TEKNOFEST TÜBİTAK 2204-C Kutup Araştırma Projeleri Yarışması Yer Bilimleri Kategorisinde “İnsansız Kutup Hava Aracı: Çeşitli Gaz ve İklim Ölçümlerini Yapmak Üzere Araç Üretilmesi ve Milli Kutup Veri Analizi Platformunun Geliştirilmesi” isimli proje ile Antarktika’ya gidecek 3 lise öğrencisi, 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılarak projelerini sahada uygulama fırsatı bulacak.

Aralarında 4 yabancı araştırmacının yer aldığı 20 kişilik sefer ekibi, “Antarktika’da Çevre Koruma Protokolü’nün Uygulanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü aracılığıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gerekli bildirimleri yaparak onay süreçlerini de tamamladı.

Sefer ekibinin şubat ayında yola çıkarak yaklaşık 2 ton lojistik malzeme ve bilimsel ekipman ile dünyanın en soğuk ve en kurak kıtası olan Antarktika’da çalışmalara başlaması planlanıyor.

Muhabir: Şebnem Coşkun